الدفاع السورية: لا تراجع عن سحب السلاح وبسط سيطرة الدولة بالسويداء

شددت وزارة الدفاع السورية اليوم الإثنين على أنها "لن تتراجع عن سحب السلاح من المجموعات الخارجة عن القانون"، وبسط الأمن وسيطرة الدولة على محافظة السويداء، التي تشهد اشتباكات دامية منذ يوم السبت.

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ووفق ما نقلته "الإخبارية السورية"، أوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن تدخل قوات الأمن والجيش جاء لفض النزاع في السويداء وحماية المدنيين وإيقاف الاشتباكات، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

ورحبت الوزارة بأيّ مبادرة تهدف لترسيخ السلم الأهلي وحقن الدماء في السويداء.

وقال تلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي والجيش بدأت تمشيط قرى ومدن المحافظة الواقعة في جنوب البلاد، بهدف السيطرة على الأوضاع.