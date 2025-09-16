موجات نزوح واسعة من غزة مع بدء اجتياح المدينة (فيديو وصور)

دفعت العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة غزة التي بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحها، مئات الفلسطينيين للنزوح من المدينة باتجاه مناطق وسط القطاع.

ومنذ أيام يقصد عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين لشارع الرشيد الساحلي، غرب مدينة غزة، للوصول لمناطق مخيمات وسط قطاع غزة، ومنطقة المواصي جنوب القطاع، حاملين أمتعتهم وما استطاعوا حمله من مستلزماتهم اليومية.

ويضيق الشارع الذي أصبح الوحيد الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه ووسطه، بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على شارع صلاح الدين، بالمركبات والعربات التي تجرها الحيوانات التي تقل الفلسطينيين وأمتعتهم.

ويضطر الفلسطينيون لقضاء أكثر من 8 ساعات للمرور بين منطقة وسط قطاع غزة، وحتى جنوب مدينة غزة، واللتين لا تبعدان عن بعضهما سوى أقل من 10 كيلومترات.

كما يرهق النزوح كاهل الغزيين؛ إذ تصل تكلفة استئجار سيارات النقل لأكثر من 1400 دولار، وهو الأمر الذي يفاقم معاناتهم، خاصة في ظل شح أزمة السيولة النقدية، وارتفاع نسب البطالة لمستويات قياسية في ظل تدمير الأنشطة الاقتصادية بغزة خلال الحرب.

واضطر آلاف آخرون للفرار باتجاه مناطق غرب مدينة غزة، بعيدًا عن مناطق تقدم وعمليات الجيش الإسرائيلي، بحثًا عن الأمان.

وتحولت ساحة أمام مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، إلى مركز لإيواء مئات العائلات التي فرت من مناطق الاشتباكات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 40% من سكان مدينة غزة نزحوا باتجاه مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، ما يقدر بنحو نصف مليون فلسطيني، لكن تقديرات فلسطينية تشير إلى أن الرقم أقل من ذلك بكثير.

ويقول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "من بين 1.3 مليون فلسطيني يسكنون غزة، اضطر قرابة 300 ألف للنزوح من الأحياء الشرقية نحو وسط المدينة وغربها، واضطر نحو 68 ألفًا للنزوح جنوبًا تحت وطأة القصف".

وأشار إلى أن آلافًا منهم اضطروا للعودة بسبب عدم عثورهم على أي مساحات لإقامة خيامهم، أو مراكز تصلح لإيوائهم.

وأضاف: "تبلغ المساحة التي خصصها الاحتلال كمناطق إيواء أقل من 12% فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول إجبار أكثر من 1.7 مليون إنسان على التكدس فيها".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل أجبرت السكان في محافظة غزة على النزوح القسري تحت القصف وتدفعهم لتجمعات مكتظة في منطقة المواصي التي تفتقر لمقومات الحياة الأساسية من مياه وغذاء وخدمات صحية، وتنتشر فيها الأمراض بشكل خطير".