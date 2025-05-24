مع آخر انتخابات بلدية.. عون: إرادة الحياة أقوى من الموت بجنوب لبنان

دعا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، السبت، الناخبين إلى التصويت بكثافة لاختيار من يمثلونهم في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية جنوبي البلاد.

وقال عون خلال تفقد غرفة العمليات في مدينة صيدا: "الانتخابات في الجنوب تؤكّد أنّ إرادة الحياة أقوى من الموت، وإرادة البناء أقوى من الهدم".

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وانطلقت صباح اليوم الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، في استحقاق دستوري هو الأول منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان، إذ تدمّرت بلدات جنوبية عدّة.

وتوجّه الناخبون في الجنوب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 150 أعضاء مجلس بلدي، بالإضافة إلى المخاتير، وحُسمت نتائج 122 بلدية بالتزكية.