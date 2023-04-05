إصابات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي للمسجد الأقصى

أصيب عدد من المعتكفين في المسجد الأقصى خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي للمصلى القبلي لإخراجهم من هناك، وسط أجواء توتر شديدة في المكان، بينما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المصلين.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد "اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين، وحاولت إخلاء المصلى القبلي من المعتكفين بالقوة".

وأضافت أنها "أطلقت قنابل الصوت داخله، في ظل دعوات المنظمات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، الأربعاء، وذبح قرابين الفصح"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".