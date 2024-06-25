بري: سنقاتل في الصفوف الأمامية إذا توغلت إسرائيل براً في لبنان

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، إن حركة "أمل" التي يتزعمها، ستكون بالمرصاد وستقاتل في الصفوف الأمامية، إذا توغلت إسرائيل براً في لبنان.

وأضاف بري أن لبنان أمام "شهر حاسم"، معرباً عن قلقه من "تطور الأوضاع وانفلات الأمور في الجنوب والتصعيد بين لبنان وإسرائيل".

وأكد، في مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية أن لبنان في "مرحلة حساسة ودقيقة، وأمام شهر حاسم، والوضع غير مطمئن"، على حد قوله.

وأضاف: "التقينا الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، وكنا ننتظر أجوبة منه بعد زيارته تل أبيب، لكن ذلك لم يحصل، وهذا يبعث على عدم الاطمئنان للمبادرة الأمريكية".

وعن مبادرة التهدئة الأمريكية قال بري: "هوكشتاين طرح تراجع حزب الله 8 كلم عن الحدود لتهدئة الأوضاع بمناطق الشريط الحدودي، فطالبت بالمقابل بتراجع الجيش الإسرائيلي عن الحدود 8 كلم أيضاً".

وأكد أن "الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد ما تزال قائمة، والمقاومة ملتزمة بقواعد الاشتباك، لكن إسرائيل تخرقها وتعتمد سياسة الأرض المحروقة بمناطق الشريط الحدودي".