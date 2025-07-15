نتنياهو يأمر الجيش بضرب القوات السورية في السويداء "فورا" (فيديو)

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أوامر للجيش بمهاجمة قوات النظام السوري وأسلحته التي أُدخلت إلى منطقة السويداء في جبال الدروز بسوريا "فورًا"، ردًا على أنشطته ضد الطائفة، بحسب البيان.

ووفق البيان، تلتزم إسرائيل بمنع إلحاق الأذى بالدروز في سوريا، انطلاقًا من التحالف الذي أسماه بالأخوي العميق مع المواطنين الدروز في إسرائيل، وروابطهم العائلية والتاريخية مع دروز سوريا.

وقال نتنياهو وكاتس: نعمل على منع النظام السوري من إلحاق الأذى بالدروز، وضمان نزع السلاح من المنطقة المتاخمة لحدود إسرائيل مع سوريا.

في غضون ذلك، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مدينة السويداء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أنه هاجم "دبابات عدة في منطقة قرية سميع، منطقة السويداء، في جنوب سوريا".

وسبق لتل أبيب أن أكدت بأنها ستتدخل لحماية الأقلية الدرزية في حال تعرضها للتهديد، وحذّرت السلطات الانتقالية السورية من نشر قواتها في مناطق بجنوب البلاد محاذية لهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وشهدت مداخل محافظة السويداء اشتباكات عنيفة، بالتزامن مع بدء دخول قوات من الجيش إلى مركز المدينة عقب ترحيب رئاسة الطائفة الروحية للدروز الموحدين، بحسب إعلان وزارة الدفاع.