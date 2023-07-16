"الحزام الأمني" يحبط عملية تهريب أسلحة وذخائر إلى عدن



أعلنت قوات "الحزام الأمني"، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في جنوب اليمن، السبت، عن إحباط عملية تهريب عشرات الآلاف من صواعق التفجير وأسلحة وذخائر، كانت في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وذكرت قوات "الحزام الأمني"، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أنه تم ضبط مركبة شحن ثقيلة، في منطقة "رأس عمران" غربي عدن، تحمل على متنها 30 ألف صاعق تفجير، وذخائر سلاح الرشاش عدد 100 ألف طلقة، و3 أسلحة آلية من طراز "كلاشينكوف" وسلاحا من طراز "مينمي"، وعددا من المسدسات "تاتا" مع مخازن رصاص إضافية، إلى جانب ناظور سلاح آلي.

وقال البيان، إن المضبوطات كانت مموهة أسفل حمولة "رمل" تقّلها الشاحنة، قبل أن يتم كشفها من قبل أفراد حاجز التفتيش المروري بمنطقة "رأس عمران"، وإيقافها.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية مع المتورطين في العملية، أكدت قدومهم من مناطق سيطرة مليشيات الحوثيين، بهدف إدخال الشحنة إلى العاصمة عدن.

وأكد البيان، إحالة المضبوطين وهما شخصان، إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، واتخاذ اللازم بحقهما.

وتأتي عملية ضبط هذه الشحنة بعد أيام من تمكن قوات "الحزام الأمني" في عدن، من إحباط عملية تهريب أخرى لنحو 4 أطنان من المواد الكيميائية التي تدخل في تركيبة وقود المتفجرات والصواريخ، غربي عدن، كانت في طريقها إلى الحوثيين.