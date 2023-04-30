بعدما وبخه السوداني.. مدير مطار بغداد يطلب إعفاءه من منصبه

تقدّم مدير مطار بغداد الدولي، حسين قاسم خفي، اليوم الأحد، بطلب إلى رئيس سلطة الطيران المدني في العراق، لإعفائه من منصبه، وذلك بعد يوم من انتشار مقطع فيديو يظهر فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وهو يوبخ مدير المطار والمسؤولين فيه، بسبب "حالة الفوضى".

ويوم أمس السبت، أظهر مقطع فيديو جرى تداوله بشكل واسع، قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتوبيخ القائمين على مطار بغداد الدولي؛ بسبب "حالة الفوضى وتراجع الخدمات المقدمة للمسافرين"، وظهر السوداني بحالة غضب خلال زيارته إلى المطار، فيما وجّه انتقادات حادة لمدير المطار.