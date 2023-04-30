بعدما وبخه السوداني.. مدير مطار بغداد يطلب إعفاءه من منصبه
تقدّم مدير مطار بغداد الدولي، حسين قاسم خفي، اليوم الأحد، بطلب إلى رئيس سلطة الطيران المدني في العراق، لإعفائه من منصبه، وذلك بعد يوم من انتشار مقطع فيديو يظهر فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وهو يوبخ مدير المطار والمسؤولين فيه، بسبب "حالة الفوضى".
ويوم أمس السبت، أظهر مقطع فيديو جرى تداوله بشكل واسع، قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتوبيخ القائمين على مطار بغداد الدولي؛ بسبب "حالة الفوضى وتراجع الخدمات المقدمة للمسافرين"، وظهر السوداني بحالة غضب خلال زيارته إلى المطار، فيما وجّه انتقادات حادة لمدير المطار.
وبرر مدير مطار بغداد الدولي، حسين قاسم خفي، طلب إعفائه من منصبه بـ"عدم وجود مهنية أو دعم من المراجع العليا تضمن إمكانية استمرار العمل وأداء الواجبات بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة مطار بغداد الدولي، وتحميل الموظف مسؤولية تبعات وأخطاء خارج فترة أدائه أو ضمن حدود صلاحيته"، وفقاً لتعبيره.
وقال حسين قاسم خفي في طلب الإعفاء الذي تقدّم به، والذي تضمن 15 فقرة: " لقد تم تكليفي بمنصب مدير مطار بغداد الدولي قبل ثلاثة أشهر فقط، مع عدم إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2023 وعدم وجود مشاريع تأهيل بنى تحتية منذ عام 2019".
كما تحدث خفي في الطلب ذاته عن ما أسماها "إنجازاته" خلال الفترة القصيرة الماضية، من بينها، بحسب قوله "تفعيل دور وحدة إدارة السلامة (SMS) لمتابعة الإجراءات التدقيقية والتفتيشية لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني والمقاييس العالمية".
وتابع مدير مطار بغداد الدولي قائلاً: "تم تحديد متطلبات تأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي وبما يزيد عن ثلاثين مشروعاً تم تقديمها إلى قسم التخطيط والمتابعة لإدراجها على الموازنة الاتحادية العامة لعام 2023، وتم تحويل قسم منها لتنفذ عن طريق محافظة بغداد ضمن موازنة تنمية الأقاليم".
ووافقت السلطات العراقية على الطلب الذي تقدم به مدير مطار بغداد، مع تقديم كتاب شكر وتقدير "لجهود المهندس حسين قاسم خفي في خدمة مطار بغداد الدولي خلال الفترة الماضية".