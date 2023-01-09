برلمان ببنغازي و مجلس شيوخ بطرابلس.. المشري يكشف ملامح "نظام الحكم" القادم في ليبيا‎‎

كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، فجر اليوم الإثنين، ملامح نظام الحكم المقبل في ليبيا، وفقا للوثيقة الدستورية التي تم الاتفاق عليها مع رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح في القاهرة، مشيرا إلى أنها تتضمن سلطة تشريعية من غرفتين وهما مجلسا النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ، ومقره طرابلس، و ذلك بهدف إحداث توازن سياسي بالبلاد.

جاء ذلك، في أعقاب إعلان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس الماضي، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية.