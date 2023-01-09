برلمان ببنغازي و مجلس شيوخ بطرابلس.. المشري يكشف ملامح "نظام الحكم" القادم في ليبيا
كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، فجر اليوم الإثنين، ملامح نظام الحكم المقبل في ليبيا، وفقا للوثيقة الدستورية التي تم الاتفاق عليها مع رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح في القاهرة، مشيرا إلى أنها تتضمن سلطة تشريعية من غرفتين وهما مجلسا النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ، ومقره طرابلس، و ذلك بهدف إحداث توازن سياسي بالبلاد.
جاء ذلك، في أعقاب إعلان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس الماضي، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية.
و أكد خالد المشري، في مقابلة مع تلفزيون "الأحرار" المحلي، أن الوثيقة الدستورية، تنص على أن يتم انتخاب مجلس النواب الجديد بالنظام الفردي والقائمة في حين سيكون انتخاب مجلس الشيوخ النظام الفردي فقط.
كما تنص الوثيقة ذاتها، على ضرورة أن يتحصل كل مترشح في انتخابات مجلس الشيوخ على أكثر من 50 بالمئة زائد واحد من الأصوات، وفق المشري.
و تابع أنه تم الاتفاق على أن تكون وثيقة دستورية وليست قاعدة دستورية، لافتا إلى أن تتضمن 67 مادة، و ليس 180 مادة مثلما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.
و أردف المشري، أن كل المواد في الوثيقة هي محل توافق، و لم يبق الخلاف قائما إلا حول مادة واحدة تتعلق بمزدوجي الجنسية، منوها إلى أنه تم التنصيص على أن يستفتى على المواد الخلافية بالوثيقة الدستورية، حال عدم التوافق عليها لأن الشعب هو مصدر السلطات.
و حسب المشري، فإن الوثيقة الدستورية تنص أيضا، على أن تتكون السلطة التنفيذية من رئيس وحكومة، وعلى أن الرئيس هو من يعين رئيس الوزراء.
و أكد أن الوثيقة الدستورية تشدد على أن لا يكون قد صدر في حق من يترشح للانتخابات الرئاسية حكم قضائي وإن لم يكن باتا، مضيفا بالقول:" اشترطنا في الوثيقة الدستورية الاستقالة على من سيترشح للانتخابات الرئاسية إذا كان مسؤولا".
ووفق الوثيقة الدستورية، فإن أي عسكري يترشح للرئاسة يشترط عليه الاستقالة.
و الخميس، قال مجلسا النواب والدولة، في بيان مشترك، وقّعه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنه "حرصًا على إنجاز مسار دستوري توافقي للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وبعد الاطلاع على الوثيقة الدستورية المنجزة من قبل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين، تم الاتفاق على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس".
وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق على وضع خريطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقًا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات".