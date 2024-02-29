ردا على نقص العمالة.. فرنسيون يتطوعون إلى إسرائيل
تشارك الكشافة اليهودية الفرنسية في رحلة تطوعية إلى إسرائيل، ردًّا على نقص العمالة في الزراعة؛ بسبب الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.
وتتضمن الكشافة شبابا تترواح أعمارهم ما بين 18 - 25 عاما على متن رحلة نظمتها شركة العال، وهي المهمة التطوعية الثانية التي تسهلها، بما في ذلك البرنامج الزراعي العملي الذي استمر أسبوعا، إضافة إلى لقاءات مع عائلات الرهائن، وجولات في القدس.
وأوضحت الصحيفة أن الرحلة التطوعية تأتي نظرًا لغياب العمال الفلسطينيين والأجانب، إلى جانب العديد من الجنود الاحتياط الذين ينضمون إلى الجيش، مشيرة إلى أن المتطوعين الشباب كانوا خائفين من فكرة المشاركة في بداية الأمر.
بدورها أوضحت المفوض العام لجمعية Eclaireuses et Eclaireurs isralites كارين علالي، أنها فعلت كل شيء حتى تتمكن الحركة من تغطية نصف تكلفة الرحلة، والتي تبلغ حوالي 600 يورو.
وقالت "لوموند"، إنه على الرغم من وجهات النظر المتنوعة حول الصراع، تعمل EIF على تحسين النظام، فهي تعترف بوجهة النظر المختلفة، موضحة أن جميعهم شاركوا في العمل التطوعي محاولين عدم التطرق إلى المفاهيم السياسية، مركزين على العمل الزراعي جنبًا إلى جنب مع الإسرائيليين .
وأشار أحد قادة الإكليروس والكشافة الإسرائيلية يهوشوا شكرون، إلى أنه "لا يتطلب الأمر سوى رؤية واحدة للصراع"، معتقدا أن هذه الاتصالات مع المجتمع المدني في البلاد عززت بالنسبة للعديد من الناس فهم جوهر هذه الحرب، فهي تُشن للقضاء على حماس في أسرع وقت ممكن وإعادة الرهائن، على حد تعبيره.