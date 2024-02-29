ردا على نقص العمالة.. فرنسيون يتطوعون إلى إسرائيل

تشارك الكشافة اليهودية الفرنسية في رحلة تطوعية إلى إسرائيل، ردًّا على نقص العمالة في الزراعة؛ بسبب الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

وتتضمن الكشافة شبابا تترواح أعمارهم ما بين 18 - 25 عاما على متن رحلة نظمتها شركة العال، وهي المهمة التطوعية الثانية التي تسهلها، بما في ذلك البرنامج الزراعي العملي الذي استمر أسبوعا، إضافة إلى لقاءات مع عائلات الرهائن، وجولات في القدس.

وأوضحت الصحيفة أن الرحلة التطوعية تأتي نظرًا لغياب العمال الفلسطينيين والأجانب، إلى جانب العديد من الجنود الاحتياط الذين ينضمون إلى الجيش، مشيرة إلى أن المتطوعين الشباب كانوا خائفين من فكرة المشاركة في بداية الأمر.