قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، منزلًا مأهولًا بالسكان في مخيم المغازي شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة، مخلفةً عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" وفق شهود عيان، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منزلًا مكتظًا بالمدنيين في مخيم المغازي، بجوار متنزه البلدية وسوّته بالأرض؛ ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.

وأضاف شهود العيان، أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف أجلت 5 قتلى وعددا من الجرحى حتى اللحظة، مؤكدين أنَّ هناك الكثير من المفقودين ما زالوا تحت الركام، ولا زالت عملية الإجلاء مستمرة.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ د.خليل الدقران، أن نحو 5 قتلى و9 جرحى وصلوا مستشفى شهداء الأقصى، جرّاء قصف إسرائيلي لمنزل مأهول بالمدنيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأضاف الدقران في حديث لـ"إرم نيوز"، أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني توجهوا منذ اللحظة الأولى للإشارة على وجه السرعة إلى مكان الاستهداف، مشيرًا إلى أنه بحسب شهادات الجرحى لطواقم الإسعاف فإن عددًا كبيرًا ما زال تحت الأنقاض.