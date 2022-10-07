تقرير عبري: إعلان غانتس الاستعداد للتصعيد مع لبنان محاولة إسرائيلية للتوصل إلى اتفاق أفضل

أكد تقرير عبري، اليوم الجمعة، أن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الاستعداد للتصعيد العسكري مع لبنان، بمثابة محاولة إسرائيلية للتوصل إلى اتفاق أفضل فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بينهما.

وقال التقرير الذي أعدته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "الجيش الإسرائيلي رفع بالفعل مستوى التأهب على الحدود الشمالية منذ 4 أشهر، وتحديداً منذ اللحظة التي تم فيها تسريع المفاوضات مع لبنان على الحدود البحرية".

وأضاف: "يمكن اعتبار إعلان وزير الدفاع الاستعداد لسيناريو التصعيد مع لبنان، بمثابة محاولة إسرائيلية للتوصل إلى اتفاق أفضل"، مشيرا إلى أن ذلك يهدف أيضاً للتأكيد على جاهزية الجيش الإسرائيلي لأي سيناريو.

وتابع التقرير العبري "يمكن النظر إلى هذا الإعلان على أنه أمر برفع درجة اليقظة الإضافية استعدادا لمواجهة محتملة مع حزب الله؛ ولكن أيضاً كجزء من المفاوضات التي تجريها إسرائيل مع لبنان".

ولقت التقرير العبري، إلى أن "المستوى العالي من الاستعداد هو الذي جعل من الممكن اعتراض الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله تجاه منصة (كاريش) للغاز قبل عدة أشهر".

وحسب التقرير، فإنه "وعلى الرغم من إعلان وزير الدفاع، إلا أن القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي أبلغت رؤساء السلطات المحلية في الشمال، أن الروتين مستمر كالمعتاد وأنها لا توجد تعليمات جديدة بشأن طبيعة الحياة".

واستطرد "يستعدون في شمال إسرائيل لاستقبال عشرات الآلاف من المسافرين خلال عطلة عيد العرش، والمشكلة الأساسية الآن هي انتقال المبادرة بالكامل إلى الجانب الآخر وشروط المفاوضات الجديدة، وتصلب الموقف اللبناني".

ووفق التقرير العبري، فإنه "من الخطأ مقارنة وضع الجيش الإسرائيلي الذي تعززت قوته بشكل كبير، بحزب الله"، مضيفاً "لقد زاد نطاق الأهداف ضد الحزب، وازدادت قوة النيران الإسرائيلية أيضا".

وذكر: "في حال اندلاع مواجهة جديدة، فإن الضرر الذي سيلحق بحزب الله والدولة اللبنانية سيكون هائلا"، مستدركا: "لكننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة، والطرفان مهتمان بالتوصل إلى اتفاق بشأن حدودهما البحرية".

يذكر أن غانتس أوعز أمس الخميس، للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لإمكانية حدوث تصعيد على الحدود الشمالية مع إسرائيل، وذلك بعد تعثر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقال لبنان، امس الخميس، إن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل وصلت إلى نقطة حاسمة بعدما رفضت إسرائيل تعديلات طلبتها بيروت على مسودة الاتفاق، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على جهود دبلوماسية امتدت لسنوات.

وحظيت مسودة الاتفاق، التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، بترحيب مبدئي من جانب الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية. لكن وسط معارضة داخلية في البلدين، طلب لبنان الثلاثاء من المبعوث الأمريكي عدة تعديلات.

وقال مسؤول إسرائيلي إنه جرى إخطار رئيس الوزراء يائير لابيد "بتفاصيل التغييرات الجوهرية التي يطلب لبنان إدخالها على الاتفاق، ووجه فريق التفاوض لرفضها".

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في القدس إن الطرفين "في مرحلة حاسمة من المفاوضات، والفجوات تقلصت".

وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن ثمة نقطة خلاف رئيسية تتعلق بالاعتراف بخط عوامات تمده إسرائيل من ساحلها إلى البحر. ويخشى لبنان من أن أي إجراء قد يعني ضمنا القبول رسميا بحدود برية مشتركة.

ورفض لبنان، الذي لم يعترف أبدا بدولة إسرائيل، تأكيد لابيد بأن إسرائيل ستحصل على إيرادات من استكشاف لبنان للغاز في المستقبل في حقل قانا.

وقال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب لرويترز اليوم إنه لن يرد إلا على التصريحات الرسمية، وليس على التقارير الإعلامية بشأن الموقف الإسرائيلي.

وأضاف أن الاتفاق "أبرم بنسبة 90 في المئة لكن العشرة في المئة المتبقية هي الحاسمة"، موضحا أنه على تواصل مستمر مع الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين.