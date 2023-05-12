السودان.. ما الخطوات التالية لـ"إعلان جدة"؟

وفي تعليقه على "إعلان جدة"، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن "إعلان الالتزام بحماية المدنيين يأتي كخطوة أولى، وستتبعها خطوات أخرى".

إشراك المدنيين

ومن أبرز الخطوات اللاحقة لإعلان جدة، تأكيد البيان السعودي الأمريكي المشترك، على أن المحطات القادمة من مشاورات جدة، ستشهد إشراك المكون المدني في السودان، حيث قال البيان، إنه "بالتشاور مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يتطلع المسهلون إلى المشاركة في مناقشات مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين في الجولات القادمة من المحادثات".

وتابع، أنه تماشيًا مع النهج التدريجي المعتمد والذي اتفق عليه الطرفان، ستتناول محادثات جدة الترتيبات المقترحة للمحادثات اللاحقة مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف الوصول إلى "وقف دائم للأعمال العدائية".