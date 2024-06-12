أثارت غضبا واسعا.. رسالة السنوار تكشف خلافات عميقة بين قيادات "حماس"

كشفت رسالة لقائد حماس في غزة، يحيى السنوار، عن خلافات عميقة بين قادة الحركة في الداخل والخارج، على الرغم من نفيها للتسريبات الإعلامية بهذا الشأن، والتي أثارت غضبًا فلسطينيًا من السنوار وحماس.

ويوم أمس الثلاثاء، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فحوى رسائل بعثها السنوار للوسطاء وأعضاء المكتب السياسي في الخارج، على مدار الأشهر الماضية، تفيد بأن "المزيد من القتال، والمزيد من الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين يصب في مصلحته".

ووفق الصحيفة، فإن "السنوار قال في رسالة حديثة لمسؤولي حماس المنخرطين في مفاوضات التهدئة غير المباشرة مع إسرائيل، لدينا الإسرائيليون حيث نريدهم"، مبينة أن رسائل السنوار تظهر استخفافه بحياة سكان غزة.

وأوضحت أن "رسائل السنوار أظهرت رغبته باستمرار القتال لتحقيق أهدافه".

في حين نفى القيادي في حماس، غازي حمد، وجود أي خلافات بين حماس الداخل والخارج، مؤكدًا أن "موقف الحركة واحد لا يتجزأ".