لماذا تعمق موجات الحرارة "إدمان" الصين على الفحم؟

ذكَّرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير لها، بأن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، كان قد تعهد في أبريل 2021 بخفض استهلاك الفحم تدريجيا، باعتبار أن ذلك يندرج ضمن أمن الطاقة في البلاد.

وفي منتصف سبتمر من العام نفسه، حظرت الصين أي عقود جديدة لبناء محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، لكن في الشهر نفسه تسبب الطقس الحار بزيادة الضغط على شبكة الكهرباء وبانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن انقطاع الكهرباء خلق حالة من الإرباك، قائلة: "لم يكن لدى العمال سوى بضع دقائق للفرار من الأبراج الشاهقة قبل إغلاق المصاعد (..) أدى الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي في مصنع كيماويات لانفجار أصيب إثره عشرات العمال".

وأضافت الصحيفة: "دفعت الكارثة إلى بذل جهود طارئة لزيادة مناجم الفحم، وبناء المزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الصين".

واعتبرت أن الحرب في أوكرانيا وما تلاها من توقف لإمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا "أدت إلى زيادة تصميم بكين على الاعتماد على الفحم باعتباره جوهر أمن الطاقة لديها".

وتابعت الصحيفة: "اعتبارًا من بداية يناير، كان لدى الصين أكثر من 300 محطة طاقة تعمل بالفحم في مراحل مختلفة، تشكل ثلثي الطاقة التي تعمل بالفحم التي يتم تطويرها في جميع أنحاء العالم".

وقالت الجمعية الدولية للطاقة المتجددة إن الصين رغم تشييدها المزيد من المحطات التي تعمل بالفحم، إلا أنها رائدة كذلك في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتوجد أكبر مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية الصينية في المناطق الغربية والشمالية الغربية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث يكون الطقس مشمسًا وعاصفًا، لكن هذه المواقع بعيدة عن المقاطعات الساحلية، حيث يعيش معظم السكان، وتتركز الشركات.

ويتطلب ربط مزارع الألواح الشمسية الضخمة وصفوف من توربينات الرياح بالمناطق الساحلية إنشاء خطوط طاقة عالية الجهد، حيث قامت الصين ببناء أميال من هذه الخطوط أكثر من بقية العالم، إلا أنها باهظة الثمن.

ويتم بناء غالبية محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم في الصين جنبًا إلى جنب مع مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ لتجنب الانقطاعات الناجمة عن عدم سطوع الشمس أو عدم هبوب الرياح.

ولفت كيفين تو، خبير الطاقة في بكين، إلى وجود مشكلة كبيرة تتعلق بتغير المناخ يطرحها الاستخدام المكثف للفحم في الصين، وهي استخراجه الذي يتم تحت الأرض، وهي ممارسة تتسبب بإطلاق الكثير من الميثان في الغلاف الجوي.

وقدّر فيزيائيون صينيون أن ربع انبعاثات غاز الميثان في الصين تأتي من أكثر من 100 ألف منجم للفحم، معظمها مناجم صغيرة مهجورة منذ فترة طويلة.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن المصانع في الصين تستخدم ثلثي الكهرباء في مجالات أهمها صناعة الصلب والإسمنت والزجاج، وهي قطاعات شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية.

وقالت الصحيفة: "أسعار المساكن آخذة في الانخفاض، نظرا لسنوات من البناء الزائد أنتجت ما يصل إلى 80 مليون شقة فارغة، وقد بدأ المطورون تشييد عدد أقل من الشقق (..) ومع ذلك، فحتى تباطؤ الإسكان لن يعكس مسار الاستثمار الهائل في الفحم الذي قامت به الصين للتو".

واختتمت الصحيفة تقريرها بقول ميشال ميدان، رئيس أبحاث الطاقة الصينية في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة: "كل الفحم الذي تمت إضافته يعني أنه من الصعب على الصين أن تكون أكثر طموحًا في معالجة تغير المناخ".

المصدر: نيويورك تايمز