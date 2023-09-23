انتشال 245 جثة جديدة من شواطىء درنة الليبية
قال مالك مرسيط، المتحدث باسم مركز طب الطوارىء والدعم في ليبيا، إن المركز وبالتعاون مع مراكز وفرق أخرى، تمكنوا من انتشال 245 جثة من شواطىء درنة، يومي الخميس والجمعة.
وأوضح، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن فريق البحث والانتشال البحري التابع لمركز طب الطوارئ عمل في مهمته بالتعاون مع خفر السواحل في بنغازي، وفرقة الضفادع البشرية، والفرقة "20-20" وفرق الإنقاذ والغطس الروسية والإماراتية والتركية.
وأشار مرسيط إلى أن عملية الانتشال أُنجزت على أكمل وجه، لافتًا إلى إصابة أحد أفراد فريق البحث والانتشال، حيثُ تم نقله إلى مستشفى الوحدة الجراحي.
فيما قال الغواص المشارك في عمليات الانتشال، عبدالسلام خميس عمران، إن خط البحث يبعد شرق مدينة درنة 17 ميلًا بحريًا، فيما تُقدر مساحة الانتشال بـ7 كيلومترات على طول الساحل.
وأشار عمران، في حديثه لـ"إرم نيوز"، وهو أحد غواصي نادي المنارة البحري طبرق، أن الفرق الليبية والدولية توزعت على شكل مربعات، حيثُ كان في كل مربع كيلومتر فرق من إسبانيا، إيطاليا والمكسيك، مبينًا أن فريق النادي تمكن من انتشال حوالي 58 جثة.
ونوه إلى أنه جرى خلال عمليات الانتشال استخدام قوارب مطاطية، تنقل بدورها الجثث إلى جرافات الإنقاذ، مرجحًا وجود المزيد من الجثث في عرض البحر، لم يتم انتشالها بعد.