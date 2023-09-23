انتشال 245 جثة جديدة من شواطىء درنة الليبية

قال مالك مرسيط، المتحدث باسم مركز طب الطوارىء والدعم في ليبيا، إن المركز وبالتعاون مع مراكز وفرق أخرى، تمكنوا من انتشال 245 جثة من شواطىء درنة، يومي الخميس والجمعة.

وأوضح، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن فريق البحث والانتشال البحري التابع لمركز طب الطوارئ عمل في مهمته بالتعاون مع خفر السواحل في بنغازي، وفرقة الضفادع البشرية، والفرقة "20-20" وفرق الإنقاذ والغطس الروسية والإماراتية والتركية.