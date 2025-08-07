وزير الإعلام اللبناني: الحكومة وافقت على إنهاء الوجود المسلّح على كامل أراضينا

وافق مجلس الوزراء في لبنان، وأقر أهداف الورقة الأمريكية، وأبرزها الموافقة على إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيه سلاح ميليشيا حزب الله، وأكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، إن مجلس الوزراء وافق على أهداف الورقة، التي تقدمت بها أمريكا لتعزيز وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وبيّن أنه "لم ندخل (خلال نقاشات مجلس الوزراء) في الجزئيات المتعلقة بالورقة الأمريكية، واقتصر بحثنا على الأهداف"، مضيفًا "أن تطبيق كافة بنود الورقة الأمريكية مرتبط بتنفيذ كل دولة للالتزامات المعنية بها".

وأكد الوزير اللبناني، أنه جرت الموافقة "على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله، ونشر الجيش في المناطق الحدودية"، وذلك بحلول نهاية العام، وإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في البلاد، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ "القرارات المناسبة في ضوء الخطة التنفيذية التي ستضعها قيادة الجيش".

ونوَّه إلى أن مجلس الوزراء وافق على إجراء مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل، كما سيتم ترسيم الحدود مع سوريا، وأن رئيس الجمهورية جوزاف عون كشف، خلال الجلسة، عن تلقيه اتصالات دولية لانطلاق جهود دولية وعربية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، وهناك إجراءات للإعداد لها.

والرسالة الأمريكية ركزت على 3 مسائل أساسية؛ أولها، اعتماد مبدأ "خطوة مقابل خطوة" في ملف سلاح الحزب، حيث يبدأ بتسليم السلاح الثقيل مقابل انسحاب إسرائيلي من التلال الخمسة المحتلة، ثم يلي ذلك تسليم المسيّرات مقابل خطوات إضافية.

أخبار ذات علاقة حكومة لبنان تتبنّى الخطة الأمريكية.. وانسحاب وزراء حزب الله

أما المسألة الثانية فتتعلق بترسيم الحدود مع كل من سوريا وإسرائيل، بما يشمل مزارع شبعا التي تعتبرها واشنطن أراضي سورية، وتطالب الحكومة اللبنانية بالاعتراف بذلك، وطيّ صفحة المطالبة بها.

بينما تمحورت المسألة الثالثة حول تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية صارمة، تشمل إقفال مؤسسة "القرض الحسن"، ومحاصرة اقتصاد الكاش الذي يُتهم الحزب بالسيطرة عليه، إضافة إلى تشديد الإجراءات على المعابر الحدودية.