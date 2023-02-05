إسرائيل تصادق على إنشاء مستوطنة جديدة في غلاف غزة

ونقل البيان عن نتنياهو، قوله: "قلت في اجتماع الحكومة إن الرد المناسب على الإرهاب هو أولا وقبل كل شيء مهاجمة الإرهاب بالاستيطان في أرض إسرائيل، خاصة في المناطق القريبة من قطاع غزة"، حسب تعبيره.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه "وحسب القرار ستبدأ وزارة الإعمار والإسكان بالترويج لمخطط مستوطنة حانون، التي سيتم إنشاؤها لنحو 500 عائلة إسرائيلية"، لافتة إلى أن ذلك استجابة للطلب المتزايد على هذا النوع من الاستيطان.



وأوضحت الصحيفة، أن "الموقع المخصص لإقامة المستوطنة هو بين المستوطنات الزراعية القائمة وقريبة من البنى التحتية الرئيسية، بحيث تكون عملية إنشاء المستوطنة سريعة وتوفر تكاليف التطوير، ولا تؤدي إلى أي إضرار بالبيئة المحيطة".