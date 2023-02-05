إسرائيل تصادق على إنشاء مستوطنة جديدة في غلاف غزة
قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن "الحكومة الإسرائيلية صادقت خلال اجتماعها الأسبوعي، على مخطط لبناء مستوطنة جديدة بغلاف غزة".
وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو، إن "الحكومة وافقت على البدء بوضع مخططات عملية لإقامة مستوطنة حانون في غلاف غزة وإن رئيس الوزراء أكد أن حكومته ستواصل تعزيز الاستيطان في الغلاف".
ونقل البيان عن نتنياهو، قوله: "قلت في اجتماع الحكومة إن الرد المناسب على الإرهاب هو أولا وقبل كل شيء مهاجمة الإرهاب بالاستيطان في أرض إسرائيل، خاصة في المناطق القريبة من قطاع غزة"، حسب تعبيره.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه "وحسب القرار ستبدأ وزارة الإعمار والإسكان بالترويج لمخطط مستوطنة حانون، التي سيتم إنشاؤها لنحو 500 عائلة إسرائيلية"، لافتة إلى أن ذلك استجابة للطلب المتزايد على هذا النوع من الاستيطان.
وأوضحت الصحيفة، أن "الموقع المخصص لإقامة المستوطنة هو بين المستوطنات الزراعية القائمة وقريبة من البنى التحتية الرئيسية، بحيث تكون عملية إنشاء المستوطنة سريعة وتوفر تكاليف التطوير، ولا تؤدي إلى أي إضرار بالبيئة المحيطة".
وفي سياق ذي صلة، كشف موقع "والا" العبري، عن مخطط لحكومة نتنياهو لبناء أكبر حي استيطاني في القدس الشرقية، يشمل 9 آلاف وحدة استيطانية، وذلك في إطار الرد على العملية المسلحة التي وقعت في المدينة قبل أسابيع وأدت إلى مقتل 7 إسرائيليين.
وقال الموقع العبري، إن "الخطة الجديدة لحكومة نتنياهو تهدف لقطع سلسلة من الأحياء الفلسطينية عن بعضها البعض"، مشيرا إلى أنه من المقرر تسمية الحي باسم "جفعات هاشيفا"، وسيكون تخليدا لقتلى عملية القدس.
وأوضح الموقع العبري، أن "خطة مماثلة لاقت في السابق معارضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خاصة أنها ستؤدي إلى إثارة التوترات في المنطقة، كما أنها تضيق الخناق على أي فرصة لحل الدولتين".
ونقل، الموقع العبري، عن مسؤول في حزب "الليكود"، قوله، إن "نتنياهو سيعقد أول اجتماع له حول هذا الموضوع خلال الأسبوع الجاري"، مؤكدا أن "الائتلاف الحكومي ينوي الترويج لبناء الحي الاستيطاني بالقدس بكل قوته".
وأكد الموقع، أن "الحكومات الإسرائيلية خططت على مدار السنوات العشر الماضية للبناء الاستيطاني في المنطقة المستهدفة، وهي جزء من مطار قلنديا الفلسطيني وضاحية الرام"، مبينًا أن مساحة المنطقة تبلغ 1.265 دونمًا.
ولفت الموقع، إلى أن "المنطقة مهمة جدا من الناحية الجغرافية، كما أن البناء الاستيطاني فيها يواجه معارضة أوروبية شديدة"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى في المخطط عقبة أمام السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
يذكر أن نتنياهو تعهد لشركائه اليمنيين باستئناف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وذلك في إطار الاتفاقيات الائتلافية التي أفضت لتشكيل حكومته الجديدة، في حين يعتبر الاستيطان بالضفة من أكثر الملفات التي قد تسبب توترًا بين حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية.