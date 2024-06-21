"دمى على هيئة صيادين".. حكومة اليمن تحذر من قوارب حوثية "مفخخة"

حذّرت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًّا، من خطورة استخدام ميليشيا الحوثي، قوارب صيد مفخخة، على متنها مجسمات على هيئة بشر، في هجماتها الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن ذلك يعرّض حياة آلاف الصيادين اليمنيين للخطر، ما سينعكس على القطاع السمكي.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن "استخدام ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قوارب صيد مفخخة، وعلى متنها مجسمات دمى على شكل صيادين، في هجومها الأخير، على سفينة إم/في تيوتر المملوكة لليونان في البحر الأحمر، الذي أدى لغرق السفينة وفقدان أحد طاقمها، جريمة متتابعة، تهدد بانهيار إنتاج اليمن السمكي، وتعريض حياة آلاف الصيادين اليمنيين للخطر".