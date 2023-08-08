لليوم الثاني.. "أم درمان" القديمة تشهد اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و"الدعم"

تجددت صباح الثلاثاء الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، لليوم الثاني على التوالي في أحياء مدينة "أم درمان" القديمة.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن سكان أحياء مدينة "أم درمان" القديمة استيقظوا في ساعات مبكرة على وقع الاشتباكات التي تدور بأسلحة ثقيلة ومدافع بعيدة المدى، إضافة إلى تحليق مكثف للطيران الحربي.

ويحاول الجيش السوداني التقدم جنوبًا بعد بسط سيطرته على كامل المناطق الشمالية لمدينة "أم درمان".

وأكدت مصادر عسكرية أن قوات "الدعم السريع" عززت تواجدها في هذه المناطق لصد هجوم الجيش ومنع تقدمه تجاه جسر "شمبات" ومباني الإذاعة والتلفزيون، وهي من المواقع الإستراتيجية في المدينة التي تسيطر عليها منذ بدء الحرب في الـ15 من نيسان/ أبريل الماضي.

وتدور منذ يوم الإثنين، هذه الاشتباكات في الأجزاء الشمالية من أحياء "ودنوباوي" و"أبوروف" و"الشرفية" و"الدباغة"؛ ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين إضافة إلى عمليات نزوح واسعة للسكان.

وتعدّ منطقة "أم درمان" القديمة من المواقع الإستراتيجية لقوات "الدعم السريع"، لأنها تطل على جسر "شمبات" الذي تسيطر عليه من الاتجاهين، ويعد بمثابة شريان تغذية لقواتها المنتشرة في مدن العاصمة الثلاث.