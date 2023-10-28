صحيفة أمريكية تُحذِّر: اجتياح غزة قنبلة خطيرة

صحيفة أمريكية تُحذِّر: اجتياح غزة قنبلة خطيرة
حذَّرت صحيفة أمريكية الجيش الإسرائيلي من حرب مدن خطيرة قبل التوغل البري الكبير لقطاع غزة المتوقع.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "تلك الحملة قد تستغرق شهورًا، وتعرّض الجنود لحرب مدن خطيرة، وترفع عدد القتلى المدنيين المتزايد بالفعل في قطاع غزة".
وقالت الصحيفة إنه "من غير الواضح مدى العمق الذي تعتزم القوات الإسرائيلية التوغل إليه داخل غزة، فيما رفض المتحدث باسم القوات الإسرائيلية نير دينار، تحديد المدة التي ستستغرقها العملية".
ونقلت عن مسؤول المخابرات الإسرائيلية السابق آفي ميلاميد، أن "الرسالة إلى حماس هي أنه ليس لديك مساحة غير محدودة للمناورة أو وقت غير محدود للمناورة".
وأضافت الصحيفة: "هناك مدافعون عن إتاحة مزيد من الوقت لإجراء محادثات لإطلاق سراح الرهائن، بينما من جهة أخرى هناك مسؤولون يقولون إن الفظائع التي ارتكبت، في هجوم السابع من الشهر الجاري، لا يمكن السماح بتكرارها، وإنه يجب تدمير حكم حماس في غزة".
ولفتت الصحيفة إلى أن "المخاوف بشأن معنويات القوات الإسرائيلية تتزايد في الوقت الذي يجلس فيه مئات الآلاف من جنود الاحتياط وكثير منهم تركوا وظائفهم وعائلاتهم على الخطوط الأمامية في انتظار بدء الغزو".
وأوردت الصحيفة ما تردد على لسان مسؤولين عسكريين أمريكيين، خلال الأسبوعين الماضيين، حول "المخاطر التي تكمن داخل غزة والتحديات الجسيمة المتمثلة في استهداف قادة حماس ومسلحيها مع حماية المدنيين الأبرياء".
كما أعادت التذكير برسائل واشنطن المباشرة إلى الإسرائيليين مع اقتراب التوغل البري، ومفادها أنهم يجب أن يكونوا حذرين، وأن يقوموا "بعمليات جراحية قدر الإمكان لتجنب فقدان أرواح الأبرياء".
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال"