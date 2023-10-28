صحيفة أمريكية تُحذِّر: اجتياح غزة قنبلة خطيرة

حذَّرت صحيفة أمريكية الجيش الإسرائيلي من حرب مدن خطيرة قبل التوغل البري الكبير لقطاع غزة المتوقع.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "تلك الحملة قد تستغرق شهورًا، وتعرّض الجنود لحرب مدن خطيرة، وترفع عدد القتلى المدنيين المتزايد بالفعل في قطاع غزة".

وقالت الصحيفة إنه "من غير الواضح مدى العمق الذي تعتزم القوات الإسرائيلية التوغل إليه داخل غزة، فيما رفض المتحدث باسم القوات الإسرائيلية نير دينار، تحديد المدة التي ستستغرقها العملية".

ونقلت عن مسؤول المخابرات الإسرائيلية السابق آفي ميلاميد، أن "الرسالة إلى حماس هي أنه ليس لديك مساحة غير محدودة للمناورة أو وقت غير محدود للمناورة".

وأضافت الصحيفة: "هناك مدافعون عن إتاحة مزيد من الوقت لإجراء محادثات لإطلاق سراح الرهائن، بينما من جهة أخرى هناك مسؤولون يقولون إن الفظائع التي ارتكبت، في هجوم السابع من الشهر الجاري، لا يمكن السماح بتكرارها، وإنه يجب تدمير حكم حماس في غزة".