رغم حرب غزة.. صادرات إسرائيل الدفاعية ترتفع إلى مستوى غير مسبوق

ذكر تقرير حكومي، اليوم الإثنين، أن صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق عند 13.1 مليار دولار في 2023، مشيرًا إلى مئات من العقود وقعتها عدة شركات، رغم حرب غزة الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت وزارة الدفاع أن أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي شكلت نحو 36 % من الصادرات، وتلتها الرادارات ومعدات الحرب الإلكترونية وأبراج إطلاق النار ومنصات الإطلاق بنحو 11 % لكل منها، ثم الطائرات وإلكترونيات الطيران بما يعادل 9 %.