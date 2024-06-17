رغم حرب غزة.. صادرات إسرائيل الدفاعية ترتفع إلى مستوى غير مسبوق
ذكر تقرير حكومي، اليوم الإثنين، أن صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق عند 13.1 مليار دولار في 2023، مشيرًا إلى مئات من العقود وقعتها عدة شركات، رغم حرب غزة الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت وزارة الدفاع أن أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي شكلت نحو 36 % من الصادرات، وتلتها الرادارات ومعدات الحرب الإلكترونية وأبراج إطلاق النار ومنصات الإطلاق بنحو 11 % لكل منها، ثم الطائرات وإلكترونيات الطيران بما يعادل 9 %.
وبلغت قيمة صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية 12.5 مليار دولار في 2022، ووصلت، حاليًا، إلى مثلي ما كانت عليه قبل 5 سنوات.
وأضافت الوزارة أن صادرات الصناعات الدفاعية أصبحت أولوية رئيسة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الأمنية الإستراتيجية في شتى أنحاء العالم ودخول أسواق جديدة وإزالة الحواجز البيروقراطية والحد من العوائق التنظيمية.
وقال وزير الدفاع يوآف جالانت: "بينما تركز صناعاتنا في المقام الأول على إمداد المؤسسة الدفاعية بالقدرات اللازمة لدعم قواتنا والدفاع عن مواطنينا... فإنها تواصل أيضًا تعزيز مجالات التعاون والتصدير إلى الشركاء الدوليين".