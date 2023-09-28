سوريا.. مقتل 118 شخصا في اشتباكات جديدة بدير الزور

قُتل 118 شخصاً بينهم 10 مدنيين والبقية من العسكريين، خلال جولتين من الاشتباكات بين مسلحين محليين في ريف دير الزور من جهة، وعناصر من قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية المنضوية تحت قيادتها والقوى الأمنية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" في شمال شرق سورية من جهة أخرى، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وخلّف الاقتتال الدامي 29 من قوات سوريا الديمقراطية، و79 من المقاتلين المحليين، 10 مدنيين بينهم 4 سيدات و5 أطفال.

وبدأت الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحين موالين لـ”أبو خولة” قائد مجلس دير الزور العسكري في الـ27 من آب الفائت.

وجاءت الاشتباكات إثر اعتقال أبو خولة من قبل “قسد” على خلفية اتهامه بالفساد والاتصال مع الميليشيات الإيرانية وقوات الحكومة السورية، فيما تمكنت “قسد” من استعادة السيطرة على كامل المناطق في 12 أيلول.