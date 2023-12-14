السفيرة الإسرائيلية في لندن ترفض بشدة حل الدولتين

رفضت السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي هوتوفلي بشدّة أيّ حلّ يتضمّن إقامة دولة فلسطينية، وذلك في مقابلة بثّتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية الخميس.

ورداً على سؤال بشأن إقامة دولة فلسطينية، أجابت هوتوفلي "قطعاً لا".

وأضافت "إسرائيل تعرف ذلك اليوم، وعلى العالم أن يعرف ذلك الآن، السبب في فشل اتفاقات أوسلو هو أنّ الفلسطينيين لم يرغبوا قط في أن تكون هناك دولة إلى جانب إسرائيل".

وتابعت تسيبي هوتوفلي "يريدون أن تكون لهم دولة من النهر إلى البحر"، أي من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط.

وتشّكل عبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين حرّة"، التي كثيراً ما تتردّد في التظاهرات الداعمة للفلسطينيين، مصدراً للجدل، كما تتم إدانتها بانتظام باعتبارها دعوة إلى تدمير إسرائيل، أو يتمّ الدفاع عنها باعتبارها دعوة لإنهاء التمييز الذي يُمارس ضدّ الفلسطينيين.

وتساءلت السفيرة الإسرائيلية "لماذا أنتم مهووسون" بصيغة حلّ الدولتين "التي خلقت هؤلاء الأشخاص المتطرّفين على الجانب الآخر".

ورداً على طلب التعليق على تصريحات السفيرة، أعرب رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك عن عدم موافقته، مذكّراً بموقف المملكة المتحدة المؤيّد لحلّ الدولتين.

في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، شنّ مئات من مقاتلي حماس هجوماً غير مسبوق على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين، وفق السلطات الإسرائيلية.

ورداً على ذلك، أعلنت إسرائيل الحرب لـ"القضاء" على حماس، وتشن عمليات قصف مكثّف على قطاع غزة، كما بدأت عملية برية في 27 تشرين الأول/أكتوبر. وأدّت العمليات الإسرائيلية إلى مقتل 18787 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.