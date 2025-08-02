الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائد كتيبة لحماس في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تصفية القيادي في كتائب القسام صلاح الدين الزغرة، الذي كان يشغل منصب نائب قائد كتيبة الفرقان التابعة لحماس، إثر غارة جوية.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن الزغرة كان مسؤولًا عن التخطيط وتنفيذ عمليات مسلحة ضد المدنيين الإسرائيليين والجنود داخل القطاع.

وجاء ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، معلنًا عن استهداف أكثر من 130 هدفًا في أنحاء متفرقة من القطاع، وذلك في إطار ما وصفه بـ"جهود القضاء على البنية التحتية لتنظيم حماس".

وأوضحت الصحيفة أن قوات فرقة 99 واصلت عملياتها في وسط وشمال غزة، وتركّزت على كشف وتدمير أنفاق ومنشآت تحت الأرض، فيما نفذت قوات لواء ناحال عمليات قصف مباشرة أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين.

وفي السياق ذاته، عملت فرقة 162 في شمال القطاع على ملاحقة عناصر حماس وتدمير البنية التحتية التابعة لها. وخلال إحدى المهام، رصدت قوات اللواء 401 أربعة مسلحين من حماس، وتم توجيه طائرة مسيّرة قصفتهم وقتلتهم.

أما في جنوب القطاع، فواصلت فرقة غزة (143) وقوات الفرقة 36 عملياتها البرية، مستهدفة أنفاقًا ومبانيَ استخدمت كمواقع عسكرية لتخزين الأسلحة أو كنقاط انطلاق لهجمات ضد الجيش، وفقا للمصدر ذاته.