حكومة غزة: الرصيف العائم الأمريكي استخدم لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية

قال المكتب الإعلامي لحكومة غزة، اليوم الثلاثاء، إن "مقاطع الفيديو وتقارير إعلامية أظهرت أن الرصيف العائم الأمريكي استخدم في التحضير والانطلاق لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية".

وأضاف في بيان نشره عبر "تيليغرام" أن من بين تلك المهام "ارتكاب جريمة مخيم النصيرات وكان له دور عسكري وأمني رئيسي في هذه المجزرة المُروّعة بموافقة الإدارة الأمريكية واطلاعها.

وتابع البيان: "يشير إلى ذلك أيضاً قرارات متعددة بهذا الخصوص ومنها القرار الذي اتخذه برنامج الغذاء العالمي الذي أعلن عن إيقاف إدخال مساعداتهم لغزة عبر الرصيف الأمريكي العائم بسبب مخاوف أمنية".

واستطرد البيان: "عندما تحدث الرئيس الأمريكي بايدن عن الرصيف العائم، وزعم أن تكلفته فاقت 320 مليون دولار، استبشر البعض بأن هذا الرصيف سيكون له دور مهم ومركزي في إنهاء سياسة الجوع وتقديم المساعدات لشعبنا الفلسطيني".

واستدرك المكتب: "غير أن المجاعة المتفاقمة تؤكد على أن هذا الرصيف كان وبالاً على شعبنا الفلسطيني وأنه لم يقدم 1% من حاجة السكان للغذاء".

وشدد على أن "الحل الحقيقي للأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة والتي مازالت تضرب المدنيين بكل قسوة هو بفتح المعابر البرية فوراً وبدون تلكؤ أو مماطلة".

وشدد المكتب على "استخفاف الإدارة الأمريكية بشعبنا الفلسطيني من خلال ممارسة الدعاية والتضليل الإعلامي بخصوص الرصيف المائي العائم، وزعمها أنها تنوي تقديم من خلاله المساعدات".