كارثة صحية في غزة.. ومسؤول يكشف لـ"إرم نيوز" التفاصيل

رصدت وزارة الصحة في غزة أكثر من 355 ألف حالة مرضية داخل مراكز الإيواء المنتشرة في قطاع غزة، مصابة بأمراض جلدية وأمراض الجهاز التنفسي، بسبب الاكتظاظ وانعدام وسائل النظافة العامة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، إن "غزة تشهد كارثة صحية خطيرة ستودي بحياة الآلاف من الأطفال والمرضى المزمنين المصابين بهذه الأمراض".

وأضاف القدرة، لـ"إرم نيوز"، أن ذلك يأتي "في ظل انهيار المنظومة الصحية بالقطاع وانشغالها في تقديم العلاج للجرحى المصابين جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل".

ولفت إلى أن "مراكز الإيواء امتلأت بالحالات المرضية الجلدية والتنفسية عن طريق انتقال العدوى في المراكز، بسبب انعدام النظافة الشخصية والعامة، فضلًا عن الكم البشري الهائل الذي يعيش فيها ضمن ظروف معيشية وصحية لا يمكن وصفها".