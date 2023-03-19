"إخوان لندن" يعلنون صلاح عبدالحق قائما بأعمال المرشد

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين "فرع لندن" اختيار صلاح عبدالحق قائما جديدا بأعمال المرشد خلفا لإبراهيم منير الذي وافته المنية في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وذكرت الجماعة في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي اختيار القيادي صلاح عبد الحق "قائدا جديدا".

وعبدالحق محسوب على ما يعرف بمجموعة القطبيين، نسبة إلى سيد قطب، حيث كان عضوًا بتنظيم 1965، وهو المتهم رقم 34 فيها مع سيد قطب وقيادات التنظيم.

وكان صلاح وقتها لا يزال طالبًا في كلية الطب في جامعة عين شمس، وحكم عليه آنذاك بالسجن 10 سنوات قضى جزءًا منها، إلى أن أفرج الرئيس الراحل أنور السادات عن سجناء الجماعة.

والتحق عبد الحق، بالتنظيم في خمسينيات القرن الماضي، حين كان طالبًا في المرحلة الثانوية، وهو عضو مجلس الشورى العام المصري وعضو الشورى العالمي، ورئيس الجهاز التربوي العالمي للإخوان طوال 15 عامًا.