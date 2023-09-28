بعد فاجعة الحمدانية.. إجراءات جديدة للقاعات والمطاعم

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر توجيهات لمديريات الدفاع المدني، في فحص جميع القاعات، بشأن إجراءات السلامة والأمان، مثل المطاعم وقاعات الأعراس.

يأتي ذلك في أعقاب فاجعة حريق عرس الحمدانية في محافظة نينوى، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 120 شخصًا و200 مصاب.

وأكد في حوار مع قناة العراق الرسمية، أنه ستكون هناك إجراءات دورية وتفتيش لهذه الأماكن بصورة دورية، كل شهرين أو ثلاثة أشهر، لافتًا إلى اتخاذ قرار بمضاعفة شروط السلامة.