بعد فاجعة الحمدانية.. إجراءات جديدة للقاعات والمطاعم
أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر توجيهات لمديريات الدفاع المدني، في فحص جميع القاعات، بشأن إجراءات السلامة والأمان، مثل المطاعم وقاعات الأعراس.
يأتي ذلك في أعقاب فاجعة حريق عرس الحمدانية في محافظة نينوى، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 120 شخصًا و200 مصاب.
وأكد في حوار مع قناة العراق الرسمية، أنه ستكون هناك إجراءات دورية وتفتيش لهذه الأماكن بصورة دورية، كل شهرين أو ثلاثة أشهر، لافتًا إلى اتخاذ قرار بمضاعفة شروط السلامة.
وأضاف "العوادي" أنه بعد التفتيش ستنظر الجهات المختصة في حالة المبنى، فإن كان يستحق الغلق سيغلق، وإذا كان يستحق فرصة في إعادة تعميره وتوفير كافة إجراءات السلامة فسيتم النظر في ذلك.
ولفت إلى أن المفرقعات يمكن أن تستخدم في الأماكن المفتوحة، وبالاتفاق مع المؤسسات المعنية.
بدورها، وجهت مديرية الدفاع المدني في بابل، بمنع استخدام الألعاب النارية داخل قاعات الأعراس والمناسبات الخاصة.
وأعلنت أنها ستطلق حملة واسعة، اليوم الخميس، للكشف على جميع قاعات الأعراس والمناسبات الخاصة في المحافظة، وإلزام مالكيها بعدم استخدام الألعاب النارية داخل القاعات، من خلال تعهدات خطية.
وسيتم توجيه إنذار لجميع القاعات المخالفة لشروط السلامة العامة، وفي حال عدم الالتزام سيتم رفع دعاوى قضائية بحق المخالفين.
وكان تحقيق أولي أفضى إلى أن سبب حريق الحمدانية يعود إلى استخدام الألعاب النارية، وسوء إجراءات السلامة والأمان داخل قاعة "الهيثم" للأفراح.