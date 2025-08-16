"التقسيم مستحيل".. الشرع يحذر من إنشاء "كنتونات" محلية في سوريا (فيديو)

استبعد الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، تقسيم البلاد، مؤكداً أن "عوامل التقسيم في سوريا شبه مستحيلة"، وكشف في الوقت ذاته أن بعض الأطراف لديها رغبات لإنشاء "كنتونات محلية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشرع خلال جلسة حوارية، عقدها بحضور عدد من الوزراء، مع أكاديميين وسياسيين وأعضاء من النقابات المهنية والوجهاء في محافظة إدلب.

وقال الشرع: "نحن أسقطنا النظام في معركة التحرير، وأمامنا معركة أخرى لتوحيد سوريا، ويجب ألا تكون بالدماء والقوة العسكرية بل يجب أن تكون بالتفاهم، وعوامل التقسيم في سوريا غير متوفرة عند أحد وهي شبه مستحيلة".

وحذر الشرع من "التنافس السلبي والنهم خلف المناصب والتقاسم السياسي والبحث عن الأدوار"، مؤكداً أن ذلك يؤثر على بنية المجتمع خاصة ونحن في مرحلة بناء الدولة والتي لها ظروف مختلفة"، حسب قوله.

وأضاف: "هناك أطراف لا تريد للدولة أن تبنى في اللحظات الأولى بشكل صحيح وقوي، وهذا الذي يجب أن نقاومه بطريقة ما حتى نتعدى مراحل المخاطر الأولى، وأنا لا أرى أن سوريا فيها مخاطر تقسيم بل هناك رغبات لدى البعض لتقسيم سوريا ومحاولة إنشاء كنتونات محلية وداخلية لكن منطقياً سياسياً عرقياً عقلياً هذا الأمر مستحيل أن يحدث لأن له ظروف خاصة".

وأردف قائلاً: "وجود عصا سحرية تغير الوضع من حال إلى حال بشكل سريع يعتبر علاجاً وهماً، وأنه يجب اتباع علاج منطقي وخطط استراتيجية لوضع وتحقيق الأهداف ويجب أن تأخذ وقتها الطبيعي، ونحن نحاول تسريع الخطوات واتباع منهجية أولوية العلاجات".