اتفاق السويداء.. تفاصيل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا

كشفت مصادر سورية، اليوم السبت، تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا، الذي رعته الولايات المتحدة، وأعلن عنه المبعوث الأمريكي لسوريا توماس باراك.

ويأتي الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في ظل الجهود المكثفة لإنهاء التوتر الأمني المتصاعد وتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة السويداء، التي تشهد اقتتالاً طائفياً دامياً، تخللته اعتداءات إسرائيلية عنيفة على سوريا.

وينص الاتفاق على عودة مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية بشكل كامل إلى محافظة السويداء، إلى جانب دمج عناصر الفصائل المحلية من أبناء السويداء ضمن وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، وتكليفهم بالتعاون مع وحدات أمنية أخرى في حفظ الأمن والنظام داخل المحافظة".

ويقضي الاتفاق، الذي نشرت بنوده صحيفة "الوطن" السورية، بـتسليم السلاح المتوسط والثقيل من قبل المجموعات المسلحة، سواء من البدو أو الدروز، في خطوة تهدف إلى تقليص مظاهر التسلح غير الرسمي، وفق الصحيفة.

تفاصيل الاتفاق الذي تم برعاية أميركية : دخول مؤسسات الدولة الادارية والامنية للمحافظة دمج عناصر الفصائل من السويداء... Posted by ‎جريدة الوطن السورية‎ on Friday, July 18, 2025

ويشمل الاتفاق أيضاً دمج المكوّن الدرزي في الحياة السياسية السورية خلال المرحلة المقبلة، مع فتح باب الخروج الآمن من البلاد لمن يرفض الالتزام ببنود الاتفاق.

ويتضمن الاتفاق بنداً ينص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات من الطرفين، وفق القانون السوري، في إطار سعي لضمان العدالة وتعزيز المصالحة المجتمعية.

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وجاء إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا، بعد أن عملت الولايات المتحدة على وضع حد للصراع، الذي خلف مئات القتلى والجرحى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، إنه تم الاتفاق على خطوات محددة لإنهاء "الوضع المقلق والمرعب"، حسب وصفه.

وأعقب الإعلان عن الاتفاق بوادر خفض للتصعيد في الصراع، إثر انسحاب القوات الحكومية من السويداء، حيث تركزت أعمال العنف.