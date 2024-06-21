السيسي يوجه بتشكيل "خلية أزمة" لمتابعة وفيات الحجاج المصريين

ووفق البيان، أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين، وتقديم التسهيلات اللازمة كافة في هذا الشأن.

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدة التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحادث المؤسف، على حد تعبير البيان.