السيسي يوجه بتشكيل "خلية أزمة" لمتابعة وفيات الحجاج المصريين
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الخميس، بتشكيل "خلية أزمة" برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان نشرته على منصة "إكس"، إن هذا التوجيه يأتي "في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين".
ووفق البيان، أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين، وتقديم التسهيلات اللازمة كافة في هذا الشأن.
وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدة التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحادث المؤسف، على حد تعبير البيان.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية أفادت، في تقرير لها نقلا عن مصادر وصفتهم بأنهم دبلوماسيين عرب، بوفاة أكثر من ألف شخص أثناء أداء مناسك الحج، بينهم أكثر من 600 مصري أغلبيتهم لا يحملون تصاريح للحج، إثر ارتفاع درجات الحرارة.