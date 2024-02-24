ما حقيقة بكاء الرئيس البرازيلي على غزة؟

وكان الرئيس البرازيلي قد جدّد اتهامه لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، قائلاً: إن ما تفعله هناك "ليس حرباً بل إبادة".

وقال لولا، خلال فعاليّة في ريو دي جانيرو، إنّ "ما تفعله إسرائيل ليس حربا، إنّها إبادة جماعيّة؛ لأنّها تقتل نساء وأطفالا".

وكانت إسرائيل قد أعلنت أن لولا "شخصٌ غير مرغوب فيه"، بعد إدلائه بمثل هذه التصريحات قبيل أيام.

وتصاعد التوتر، الثلاثاء، بعد أن اتهم وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، نظيره الإسرائيلي بـ"الكذب"، بعدما عدّ تصريحات لولا "هجومًا خطيرًا معاديًا للسامية".