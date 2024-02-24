ما حقيقة بكاء الرئيس البرازيلي على غزة؟
تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ادعى ناشروه أنه يُظهر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يبكي متأثراً بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقوبل الفيديو المزعوم بآلاف التعليقات والمشاركات على "فيسبوك"، في ظل أزمة دبلوماسية متنامية بين البرازيل وإسرائيل بشأن الحرب في غزة.
وكان الرئيس البرازيلي قد جدّد اتهامه لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، قائلاً: إن ما تفعله هناك "ليس حرباً بل إبادة".
وقال لولا، خلال فعاليّة في ريو دي جانيرو، إنّ "ما تفعله إسرائيل ليس حربا، إنّها إبادة جماعيّة؛ لأنّها تقتل نساء وأطفالا".
وكانت إسرائيل قد أعلنت أن لولا "شخصٌ غير مرغوب فيه"، بعد إدلائه بمثل هذه التصريحات قبيل أيام.
وتصاعد التوتر، الثلاثاء، بعد أن اتهم وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، نظيره الإسرائيلي بـ"الكذب"، بعدما عدّ تصريحات لولا "هجومًا خطيرًا معاديًا للسامية".
حقيقة الفيديو
وحول حقيقة الفيديو، فقد أظهر التحري عبر محركات البحث، أنه قديم ولا ارتباط له بالحرب الدائرة في غزة.
وكانت وكالة "رويترز" نشرت الفيديو في 11 نوفمبر 2022، وقالت إن الرئيس لولا بكى متأثرًا خلال حديثه عن مكافحة الجوع والفقر في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.