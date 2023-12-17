فرنسا تدعو إلى "خفض التصعيد" على الحدود بين إسرائيل ولبنان

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الأحد، كل الأطراف الى "خفض التصعيد" على الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث تتبادل الدولة العبرية وميليشيات حزب الله القصف بشكل يومي منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة.

وقالت كولونا خلال زيارتها قاعدة عسكرية قرب تل أبيب إن "خطر التصعيد يبقى قائما… وفي حال خرجت الأمور عن السيطرة، أعتقد أن ذلك لن يكون في مصلحة أحد، وأقول ذلك لإسرائيل أيضا"، مضيفة "هذه الدعوة الى الحذر وخفض التصعيد تنطبق على الجميع".