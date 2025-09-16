محمد بن سلمان يبحث مع لاريجاني التطورات الإقليمية

ملك إسبانيا يندد بـ"معاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء" في غزة
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحضور مسؤولين سعوديين كبار اليوم الثلاثاء الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني والوفد المرافق.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تناول اللقاء، الذي جرى في قصر اليمامة، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود إقليمية لتوحيد المواقف العربية والإسلامية، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على قطر.
ومن المتوقع صدور بيان مشترك يؤكد على التعاون في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.