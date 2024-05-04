الغارديان: متنفذون أمريكيون يتذرعون بـ"معاداة السامية" لقمع الاحتجاجات الجامعية

"خطاب كراهية"

وعلى الرغم من حرص المتظاهرين ضد الحرب في غزة على عدم استخدام أي لافتات أو تصريحات يمكن استغلالها على نطاق واسع من قبل الجماعات المؤيدة لإسرائيل لتشويه قضيتهم باعتبارها دعمًا للإرهاب وبالتالي معاداة للسامية، إلا أن مخاوف هؤلاء الطلاب سرعان ما تحققت عندما وصف البيت الأبيض استخدام عبارة الانتفاضة بأنه "خطاب كراهية".

وأضاف التقرير، أن النشطاء والسياسيين المؤيدين لإسرائيل صوّروا المتظاهرين الطلابيين بشكل عام على أنهم يدعمون حركة حماس والإرهاب، وتدمير إسرائيل.

وقد تم تعزيز هذه الرسالة في بعض وسائل الإعلام؛ حيث أثارت مذيعة شبكة "CNN"، دانا باش، ازدراءً واسع النطاق، لتشبيهها الوضع في الجامعات الأمريكية بمعاداة السامية في أوروبا في الثلاثينيات.

وأشار التقرير، بحسب الطلاب المؤيدين للفلسطينيين، إلى أن الجامعة لم تُبدِ اهتمامًا كبيرًا بسلامتهم، حتى عندما كانوا هدفًا للتشهير من قبل الجماعات المتشدّدة المؤيدة لإسرائيل، وعندما تعرّضت حياتهم المهنية للتهديد من قبل المموّلين الأقوياء، وتعرضوا للتهديدات بالعنف.

وحتى الآن، كان عمل العنف الرئيس الوحيد خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد هو الهجوم الذي شنه أنصار إسرائيل على مخيم التضامن مع فلسطين في جامعة كاليفورنيا، وفق التقرير أيضًا.