بعد الضربات الإسرائيلية.. ميليشيات إيرانية تشن حملة اعتقالات في سوريا
قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اليوم الإثنين، إن ميليشيات إيرانية شنت حملة اعتقالات في سوريا؛ بتهمة "العمالة لإسرائيل".
وقال المرصد على موقعه الإلكتروني إن المناطق التي شهدتها الضربات الإسرائيلية الأخيرة، شهدت استنفارًا أمنيًا وعسكريًا وإعادة انتشار للميليشيات الموالية لإيران، وميليشيا حزب الله اللبنانية.
وأوضح المرصد أن "الميليشيات شنت حملة في كل من منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي ومناطق أخرى، واعتقلت 7 أشخاص بتهمة العمالة لإسرائيل".
وأعلنت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية (شبه رسمية)، الأسبوع الماضي، مقتل المستشار في الحرس الثوري رضي موسوي؛ إثر "هجوم نفذته إسرائيل في سوريا"، فيما لم تعلن تل أبيب رسميًا مسؤوليتها عن الحادث.
وشهد العام 2023، 76 استهدافًا إسرائيليًا للأراضي السورية أسفرت عن مقتل 152 من العسكريين وإصابة 154 آخرين، إضافة لمقتل وإصابة عدد من المدنيين، بحسب المرصد.