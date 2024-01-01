بعد الضربات الإسرائيلية.. ميليشيات إيرانية تشن حملة اعتقالات في سوريا

قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اليوم الإثنين، إن ميليشيات إيرانية شنت حملة اعتقالات في سوريا؛ بتهمة "العمالة لإسرائيل".

وقال المرصد على موقعه الإلكتروني إن المناطق التي شهدتها الضربات الإسرائيلية الأخيرة، شهدت استنفارًا أمنيًا وعسكريًا وإعادة انتشار للميليشيات الموالية لإيران، وميليشيا حزب الله اللبنانية.

وأوضح المرصد أن "الميليشيات شنت حملة في كل من منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي ومناطق أخرى، واعتقلت 7 أشخاص بتهمة العمالة لإسرائيل".