السودان.. إطلاق سراح عبدالرؤوف حمزة المدان بقتل الدبلوماسي الأمريكي جون غرانفيل

أفرجت السلطات السودانية، اليوم الإثنين، عن عبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة، المحكوم بالإعدام في حادثة مقتل الدبلوماسي الأمريكي جون مايكل غرانفيل عام 2008.

وأعلنت أسرة عبد الرؤوف إطلاق السلطات سراح ابنها اليوم بقرار من المحكمة القومية العليا.

وقضى عبد الرؤوف 15 عامًا بسجن كوبر بعد الحكم عليه في حادثة مقتل جون غرانفيل وسائقه في العاصمة الخرطوم ليلة رأس السنة عام 2008.