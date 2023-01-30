السودان.. إطلاق سراح عبدالرؤوف حمزة المدان بقتل الدبلوماسي الأمريكي جون غرانفيل
أفرجت السلطات السودانية، اليوم الإثنين، عن عبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة، المحكوم بالإعدام في حادثة مقتل الدبلوماسي الأمريكي جون مايكل غرانفيل عام 2008.
وأعلنت أسرة عبد الرؤوف إطلاق السلطات سراح ابنها اليوم بقرار من المحكمة القومية العليا.
وقضى عبد الرؤوف 15 عامًا بسجن كوبر بعد الحكم عليه في حادثة مقتل جون غرانفيل وسائقه في العاصمة الخرطوم ليلة رأس السنة عام 2008.
وعبد الرؤوف هو نجل الداعية والقيادي بجماعة أنصار السنة المحمدية الراحل أبو زيد محمد حمزة.
وقدمت أسرة عبد الرؤوف لوالدة الدبلوماسي الأمريكي غرانفيل، عبر السفارة الامريكية في الخرطوم، خطابين لطلب العفو عن ابنهم المحكوم بالإعدام.
وكانت والدة غرانفيل طالبت باعتذار رسمي من قاتل ابنها عبد الرؤوف من أجل العفو عنه.
وأكدت الأسرة تراجع ابنها عن الأفكار التكفيرية وصغر سنه لحظة وقوع حادثة غرانفيل والمشاركة فيها برفقة آخرين.
ووضعت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما في العام 2015، عبد الرؤوف أبوزيد على قائمة الإرهاب لإدانته بمقتل الدبلوماسي الأمريكي جون غرانفيل.
ومقتل غرانفيل يعد أول حادث اغتيال لدبلوماسي أمريكي بالسودان منذ عام 1973 حيث اغتالت خلية تتبع لمنظمة أيلول الأسود الفلسطينية السفير الأمريكي بالخرطوم "كليوأونيل" والقائم بالأعمال "كيرتس مور".