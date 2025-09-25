"قنص عن بعد".. مقتل جندي إسرائيلي على يد عناصر "حماس" في غزة (صور)

كشفت مصادر عبرية، اليوم الخميس، أن الرقابة العسكرية سمحت بنشر نبأ مقتل جندي إسرائيلي من لواء "ناحال" في معارك مدينة غزة، في إطار عملية "عربات جدعون 2".

وأفادت إذاعة الجش الإسرائيلي بمقتل جندي برتبة رقيب أول يدعى تشالاتشو شمعون دمالاش، البالغ من العمر 21 عامًا، وينحدر من مدينة "بئر السبع" جنوبي إسرائيل.

وخدم الرقيب أول دمالاش، في صفوف القوات المنضوية ضمن الكتيبة (932) التابعة للواء "ناحال"، المشارك في الحرب على حركة "حماس" في قطاع غزة، وفقًا لإذاعة الجيش.

وكان دمالاش يؤدي واجب الحراسة في موقع محصّن لجيش الدفاع الإسرائيلي على أطراف حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة عندما أطلق قناص من "حماس" النار عليه وأرداه قتيلًا.

وأشارت إذاعة الجيش إلى أن جنودًا آخرين من الجيش الإسرائيلي كانوا متمركزين في الموقع، نفذوا بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، عمليات بحث واسعة عن القناص، دون جدوى.

قنص عن بعد

من جهته، قال دورون كدوش مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "مساء أمس، نحو الساعة الخامسة، كان أحد جنود الكتيبة 932 من لواء ناحال يتمركز في نقطة حراسة عند موقع عسكري على أطراف حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة"

وأضاف: "خلال وجوده في الموقع، أطلق قناص من حماس رصاصة دقيقة أصابته مباشرة وأدت إلى مقتله، من مسافة بعيدة دون أي محاولة اقتراب أو اقتحام للنقطة".

وأشار إلى أنه "فور الحادث، شرعت القوات المتمركزة في الموقع بعمليات تمشيط في المنطقة، مدعومة بنيران من الجو في محاولة لتعقّب القنّاص واستهدافه، وحتى اللحظة، لم يُعلن عن تحييد منفذ العملية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بعد مقتل دمالاش ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى خلال الحرب على غزة إلى 912 قتيلًا.