رحلة البحث عن "الخبيزة".. مرارة الجوع تتفشى في جباليا

رحلة البحث عن الخبيزة

رافقت الأناضول صالحة في رحلته التي بدأها من أراضٍ مليئة بالحشائش الخضراء، وصولاً إلى جمع الأخشاب اللازمة لإشعال النيران وطهو الطعام، قائلاً: إن هذه المهام توزع على أفراد العائلة لأنه ليس من السهولة على الفرد الواحد الحصول على ما يبحث عنه بشكل فوري أو تلقائي.

بعد رحلة بحث طويلة جمع صالحة نبات "الخبيزة" ذات اللون الأخضر الداكن والتي حصل على كميات قليلة منها، حيث تعد هذه الأكلة وجهة للعائلات التي لم تنزح من منازلها بعد، كونها نبتة برية متاحة للجميع.

مسرعًا، توجه صالحة إلى ما وصفه ببقايا سوق مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين كي يُنجز بقية أعماله قبل حلول ساعة الغروب.

وقال إن إطلاق صفة "بقايا على هذا السوق، الذي كان يعج بالحيوية والزائرين قبل الحرب، جاء بعد أن تعرّض لتدمير واسع بفعل الغارات الجوية والعملية البرية العسكرية في المنطقة".

حاول البحث في هذا السوق عن الدقيق اللازم لطهو "الخبيزة" وإعداد الخبز، لكن محاولاته باءت بالفشل، حيث تواجه هذه السلعة "نُدرة" في المناطق الشمالية من القطاع التي لا تدخل إليها المساعدات الإنسانية إلا بشكل شحيح جدًا.

وقال الفلسطيني عن الأوضاع: "الوضع لدينا أسوأ بكثير مما تتوقع، لا يتوافر هنا طعام أو أي مقومات للحياة".

واستكمل، قائلاً: "كله مفقود الدقيق والمياه والسكر والمعلبات، وإن وجد بعضها فيكون بأسعار خيالية".