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عراقجي عقب زيارته الأولى للسعودية: الجغرافيا ستبقينا دائما جيرانا

عراقجي عقب زيارته الأولى للسعودية: الجغرافيا ستبقينا دائما جيرانا
ولي العهد السعودي مع وزير الخارجية الإيرانيالمصدر: وكالة الأنباء السعودية
إرم نيوز
إرم نيوز
09 أكتوبر 2024، 9:50 م

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "الجغرافيا ستبقينا دائما جيرانا وإيماننا سيجعلنا دائما إخوة".

جاء ذلك عبر تدوينة له باللغة العربية عبر منصة "إكس" عقب زيارته الأولى للمملكة العربية السعودية.

ووصل عراقجي إلى الرياض في أول زيارة له إلى السعودية منذ تسلمه منصب وزير الخارجية في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان التي نالت ثقة البرلمان في يوليو/ تموز الماضي.

وأضاف عراقجي في تغريدته "معا، يمكن لإيران والسعودية المساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مضيفاً "فهو يتطلب مستوى معززا من الإرادة السياسية. و یسعدني باتخاذ الخطوات الأولى في رحلة طويلة مع نظيري السعودي".

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التقى في الرياض اليوم، عراقجي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

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