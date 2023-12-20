محللون لـ"إرم نيوز": صفقة "التبادل المرتقبة" ستكون مختلفة عن سابقاتها

قال محللون إن حركة حماس وإسرائيل تحاولان فرض شروط وقواعد جديدة للتفاوض بشأن هدنة جديدة، بعد 75 يومًا من الحرب المشتعلة في غزة، وفشل الجيش الإسرائيلي في تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس بالقوة.

وأضافوا أنه في الوقت الذي يبحث فيه الوسطاء في الدوحة والقاهرة التوصل لهدنة جديدة في قطاع غزة، يصرُّ الطرفان على تحقيق مكاسب ممكنة من الجولة الحالية، إذ تذهب حماس وإسرائيل للمفاوضات، وقد يمتلك كل منهما أوراق قوة وضغط.

تبريد الجبهة

يقول المحلل السياسي، أشرف عكة، إن الحرب تمر بمرحلة من الحراك السياسي المؤدي بالضرورة إلى تبريد الجبهة في قطاع غزة، مضيفًا أن "هذا سيؤدي بالنهاية إلى صفقة تبادل أسرى".

وأضاف، لـ"إرم نيوز"، أنه "بغض النظر عن طبيعة وشكل هذه المرحلة من عملية التبادل، فلن تكون الأخيرة، إذ سيكون هناك عدد إضافي من الأسرى من القيادات، مثل القائد مروان البرغوثي، وبعض القيادات المهمة، وبالتالي ستكون الصفقة مختلفة تمامًا عن سابقاتها من ناحية الشكل والمضمون".

وتابع عكة: "حماس تفرض قواعد وشروطًا خاصة فيما يرتبط بأعداد ونوعية الأسرى، عبر طرح بعض الأسماء من القيادات الفلسطينية الموجودة في الأسر، بالإضافة لموضوع إدخال المساعدات لتكون مقدمة واضحة".

وقال: "في المقابل تتمسك إسرائيل بتواجد الجيش في أماكن واسعة من غزة، مع قابلية إسرائيل لتنفيذ انسحابات من بعض المناطق ضمن عملية تفاوضية تخضع للمناقشة، كما تهدف إسرائيل من الهدنة الحالية لتهدئة الوضع الداخلي، وتقليل الضغط على الحكومة داخليًا".

ويشير "عكة" إلى أن الأسرى لدى "حماس" ورقة ضغط مهمة مع فشل تحريرهم عسكريًا من قِبل إسرائيل، مضيفًا أنه "عند محاولة إسرائيل تحرير الأسرى بالقوة، تكبدت خسائر كبيرة انتهت بموت الأسير، وإصابة من حاول تحريره، الأمر الذي خلق فضيحة كبيرة لإسرائيل داخليًا".

وتابع: "قدرة الفصائل الفلسطينية على استغلال ملف الأسرى يشكل عامل ضغط كبير ومدروس، وأصبح صداعًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإسرائيل".