تقارير عبرية: اغتيال تامر الكيلاني سيزيد من قوة "عرين الأسود" الفلسطينية

اعتبرت تقارير عبرية، أن اغتيال إسرائيل للعنصر البارز في مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية تامر الكيلاني سيزيد من تعاظم قوة المجموعة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن إسرائيل استخدمت أسلوبًا يشبه الاغتيالات التي يجري تنفيذها في سوريا وإيران.

وبحسب التقارير، فإن عدم إعلان جهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش الإسرائيلي بشكل رسمي مسؤوليتهما عن العملية وكشف تفاصيلها، سيزيد من قوة المجموعة وسيؤدي إلى ظهور مجموعات أخرى بمدن الضفة الغربية.

وأمس الأحد، قالت مجموعة "عرين الأسود"، وهي إحدى أكثر المجموعات المسلحة نشاطًا وشعبية بالضفة الغربية، إن "الجيش الإسرائيلي قتل أحد أبرز عناصرها، تامر الكيلاني، عبر استهدافه بعبوة مفخخة في مدينة نابلس".

عملية غير مألوفة

وقال تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية، إن "عملية اغتيال الكيلاني كانت عملية غير مألوفة لأن تنفيذها يحتاج إلى مصادقة من المستوى السياسي الإسرائيلي بشكل مسبق"، مشيرًا إلى وجود خلاف داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية حول طريقة العمل ضد مجموعة "عرين الأسود".

وأوضحت الصحيفة، أن "هناك تخوفًا إسرائيليًّا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تنفيذ اغتيالات في صفوف ناشطي المجموعة الفلسطينية، خاصة أن ذلك من شأنه أن يزيد من قوة المجموعة بالضفة الغربية، وتعظيم عناصرها بصفوف المجتمع الفلسطيني".

ووفق التقرير العبري، فإن "جهات أمنية إسرائيلية تبدي تخوفًا أيضًا من تطور الأمور بالضفة الغربية واستخدام نظام الاغتيالات من الجو"، مشددًا على أن هذا الأسلوب يواجه الكثير من العقبات وقد يؤدي إلى خلق العديد من الصعوبات الأمنية.

وأكد التقرير، أن "خبراء قانون أشاروا إلى وجود عقبات قانونية أمام ذلك، فيما يتعلق بالقانون الدولي الذي يضع مصاعب أمام تنفيذ اغتيالات من الجو في الضفة الغربية خلافًا للوضع بقطاع غزة"، لافتًا إلى أن الحصار المفروض على مدينة نابلس منذ أيام طويلة قد يؤدي إلى مواجهات عنيفة قريبًا.

وخلص تقرير "هآرتس"، إلى أن "هناك مخاوف أمنية إسرائيلية من اشتعال المواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية؛ ما يدفع إسرائيل لتقديم المساعدة لأجهزة الأمن الفلسطينية من أجل عودة سيطرتها على شمال الضفة".

قدرات استخباراتية

وفي السياق، قال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "اغتيال الكيلاني يأتي في إطار عملية ذات قدرات استخباراتية عالية؛ لكنها لا تزال تتعلق بناشط واحد في المجموعة الصغيرة جدًّا وغير المتطورة".

وأوضح أن "قرار تنفيذ العملية بهذا الشكل حفاظًا على غموضها وكأنها عملية في سوريا أو إيران، لا يشير إلى مستوى ردع مرتفع"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة دفعت أكثر باتجاه "تمجيد المجموعة الفلسطينية".

وأضاف التقرير "هذا التعتيم يُعظم جدًّا المجموعة الفلسطينية، والتخوف هو أن ينشئ أعضاء عرين الأسود خلايا مشابهة في مدن في الضفة الغربية بواسطة الشبكات الاجتماعية"، متابعًا "اغتيال الكيلاني لا يعني أنه تم القضاء على مجموعة عرين الأسود".

وأشارت يديعوت إلى أنه "على الرغم من أن العملية تظهر قدرة الاختراق الاستخباري الذي سيجعل المجموعة الفلسطينية تفقد إحساسها بالأمن، ويصعب عليها مهمة تنفيذ هجمات؛ إلا أنها ستؤدي إلى خلق مجموعات مماثلة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية"، وفق تقديرها.