اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في أعقاب احتجاج على مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية المحتلة
اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في أعقاب احتجاج على مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية المحتلة

استشهاد فلسطيني خلال اقتحام إسرائيلي لمدينة الخليل

إرم نيوز

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد فلسطيني بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، لسحب آلية عسكرية تعطلت وطاقمها بداخلها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، "استشهاد مواطن متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر بالخليل".

اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في أعقاب احتجاج على مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية المحتلة
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وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إن طواقهما تعاملت مع 11 مصاباً، في بلدة بيت أمر بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ٨ بالرصاص الحي، ومصابان في حالة الخطر، وأصيب ثلاثة أخرون جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بعد محاولة الأخير سحب آلية مأهولة من بلدة بيت أمر بالخليل.

اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في أعقاب احتجاج على مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية المحتلة
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واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية بلدة بيت أمر في مدينة الخليل، فيما أشار الجيش إل أنه يعمل على إنقاذ سيارتي جيب عسكريتين علقتا في قرية بيت أمر بالقرب من الخليل.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الفلسطينيين ألقوا العبوات المتفجرة تجاه جنوده المحتجزين في المركبة، لافتا إلى أن القوة المحاصرة ردت بإطلاق النار وأصيب عدد من الفلسطينيين.

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