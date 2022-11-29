استشهاد فلسطيني خلال اقتحام إسرائيلي لمدينة الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد فلسطيني بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، لسحب آلية عسكرية تعطلت وطاقمها بداخلها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، "استشهاد مواطن متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر بالخليل".