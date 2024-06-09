"الدعم السريع" تكشف حقيقة بيانات يوسف عزت واتهامات البرهان

كشف مستشار للقائد العام لقوات الدعم السريع في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حقيقة بيانات المسؤول في القوات يوسف عزت.

ونقل موقع "الراكوبة" المحلي عن الدكتور إبراهيم مخيّر، عضو المكتب الاستشاري في قوات الدعم السريع، أن التسجيل الذي بُث في الأيام الأولى من انقلاب الجيش لا يشير إلى أي نية للاستيلاء على السلطة.

وأشار مخيّر إلى أن الهدف من الفيديوهات التي سوف يبثها تلفزيون السودان القومي، صرف الأنظار والتملص من مسؤولية إشعال الحرب.

وأوضح أن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان يعاني فقدان الاتصال مع العديد من قطاعات الجيش السوداني، وأن قواته أصبحت معزولة في مناطق متفرقة، وغير قادرة على الحصول على المؤن اللازمة؛ ما دفع جنوده إلى أكل القطط والزواحف ونهب محاصيل وممتلكات المواطنين".

وأشار إلى أن "العديد منهم يستسلمون بالعشرات ويُقتلون بالمئات".