الحكومة السورية تعلن إعادة فتح طريق دمشق السويداء بالكامل (صور)

أعلنت الحكومة السورية، فجر اليوم الجمعة، إعادة افتتاح طريق دمشق السويداء، بعد إتمام الإجراءات التأمينية، حيث افتتح الطريق بشكل كامل وعادت الحركة عليه إلى طبيعتها.

ودخلت أول قافلة مساعدات أممية قادمة من دمشق إلى السويداء بعد إعلان وزارة الداخلية استكمال إجراءات فتح طريق دمشق السويداء، بالتنسيق مع المحافظ مصطفى البكور لتأمين احتياجات الأهالي المعيشية.

وأفاد المحافظ البكور بدخول "القافلة 21 إلى محافظة السويداء، وتضم 20 شاحنة تحمل أغذية وعلاجات ومواد لوجستية أخرى، إلى جانب 5 صهاريج وقود، عبر طريق دمشق - السويداء".

وقال في تدوينة عبر حساب المحافظة في منصة "إكس": "بتوجيه من الرئيس الشرع وبتنسيق مع وزارة الداخلية وتلبية لرغبة الأهالي جرى إعادة فتح طريق دمشق السويداء الذي يمثل شريان المحافظة"، معتبراً أن "عودة افتتاح الطريق خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة".

وأضاف: "لا يمكن أن نغفل الجهود المبذولة من قبل وزارتي الداخلية والدفاع في تأمين الطريق وافتتاحه، حيث تبرز العديد من الأعمال التي قامت بها الوزارات لضمان الأمن والأمان على الطريق".

وأضاف البكور: "نتابع يومياً العمل والتنسيق مع المنظمات الدولية لإعادة المدنيين إلى قراهم، ونعمل بشكل حثيث لتأهيل المرافق الحيوية في كافة المناطق".

وتابع: "الدولة هي كالأم الحاضنة لأبنائها، ولايمكن لأي دولة في العالم أن تحاصر أبناءها، ونشعر بمعاناة أهلنا المهجرين المقيمين في مراكز الإيواء، ونعرف تماماً حجم حنينهم للعودة إلى منازلهم، ومن هذا المنطلق نواصل العمل ليلاً ونهاراً لتأمين عودة كريمة لهم".