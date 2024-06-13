محللون: صعود "اليمين المتطرف" يهدد العلاقة بين فرنسا والجزائر

تسود حالة من القلق في فرنسا، كما في الجزائر، وسط الاستعدادات للانتخابات الفرنسية التي قد تقلب نتائجها الطاولة على التفاهمات السابقة بين البلدين، إذا فاز "اليمين المتطرف" وسيطر على البرلمان والحكومة.

وبدأ "اليمين المتطرف"، فعلياً وفي وقت مبكر، بالتهديد بإعادة النظر في اتفاقية الهجرة الموقعة بين الجزائر وباريس عام 1968.

وفي غضون 4 أسابيع، يمكن أن يكون لدى فرنسا حكومة يمينية متطرفة لأول مرة في تاريخها، ما قد يؤثر بشكل كبير على العلاقة المعقدة مع الجزائر.