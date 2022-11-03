ملك الأردن يؤكد أهمية تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس أهمية تثبيت الاستقرار بسوريا خاصة في جنوبها.

جاء ذلك خلال استقبال الملك الأردني وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة عمان، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي.

كما أكد الملك عبد الله الثاني أهمية تفعيل جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.

وبحسب بيان الديوان الملكي، تناول اللقاء الأعباء التي يواجهها الأردن جراء الأزمة السورية، بما فيها محاولات التهريب المنظمة للمخدرات.

واستعرض الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية الروسي العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفقا للبيان.

كما جرى خلال اللقاء بحث القضية الفلسطينية، وجهود العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وأكد الملك عبد الله الثاني مواصلة الأردن جهوده في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب الوصاية الهاشمية عليها.

كما تناول اللقاء جهود حل الأزمة الأوكرانية ومعالجة تبعاتها.