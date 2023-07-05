غارة جديدة على جنين بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي ومواجهات في القدس
أفادت مصادر فلسطينية اليوم الأربعاء بسماع دوي انفجارات عنيفة في جنين بعد ساعات قليلة من انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة عقب إنهاء عمليته العسكرية هناك.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له، عن تنفيذ "غارة بطائرة مسيرة على خلية مسلحين تواجدت داخل مقبرة في تخوم مدينة جنين حيث شكل المسلحون تهديداً على قوات الأمن أثناء خروجها من مخيم جنين".
وكان الناطق العام باسم الجيش الإسرائيلي دانيئيل هجاري قد قال في مقابلة إن "المسلحين في الضفة ينفذون عمليات ضد إسرائيليين ثم يهربون ويختبئون في مخيم جنين".
وذكر شهود عيان لـ "إرم نيوز" أن الكهرباء انقطعت بالكامل عن مدينة ومخيم جنين عقب الانسحاب الإسرائيلي في الوقت الذي كشفت فيه صور ومقاطع متداولة الدمار الهائل الذي حل بالمدينة بعد العملية العسكرية.
وقال الشهود إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي انتشرت عند أطراف مدينة جنين بعد انسحابها من المخيم ومناطق مختلفة في المدينة.
تزامن ذلك مع أنباء عن اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في حي "باب العامود" ومخيم "شعفاط" في مدينة القدس.