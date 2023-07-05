غارة جديدة على جنين بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي ومواجهات في القدس

أفادت مصادر فلسطينية اليوم الأربعاء بسماع دوي انفجارات عنيفة في جنين بعد ساعات قليلة من انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة عقب إنهاء عمليته العسكرية هناك.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له، عن تنفيذ "غارة بطائرة مسيرة على خلية مسلحين تواجدت داخل مقبرة في تخوم مدينة جنين حيث شكل المسلحون تهديداً على قوات الأمن أثناء خروجها من مخيم جنين".

وكان الناطق العام باسم الجيش الإسرائيلي دانيئيل هجاري قد قال في مقابلة إن "المسلحين في الضفة ينفذون عمليات ضد إسرائيليين ثم يهربون ويختبئون في مخيم جنين".