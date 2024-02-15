تجريف مقبرة بمستشفى ناصر في خان يونس بحثاً عن "رفات رهائن"

اقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مباني مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وبدأ أعمال تجريف واسعة في مقبرة جماعية في باحات المستشفى.

ونقلت وسائل إعلام عن الجيش الإسرائيلي قوله إن هذه العملية العسكرية جاءت بهدف البحث عن رفات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن المقبرة الموجودة قرب مستشفى ناصر في خان يونس "تعرضت للتجريف، ويظهر في المقبرة آثار آليات عسكرية إسرائيلية ثقيلة، فيما دمرت قبور وتضررت أخرى".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، لـ"إرم نيوز"، إن "آليات الجيش الإسرائيلي هدمت السور الجنوبي للمستشفى، واقتحمت المجمع بعشرات الجنود والآليات".