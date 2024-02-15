تجريف مقبرة بمستشفى ناصر في خان يونس بحثاً عن "رفات رهائن"
اقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مباني مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وبدأ أعمال تجريف واسعة في مقبرة جماعية في باحات المستشفى.
ونقلت وسائل إعلام عن الجيش الإسرائيلي قوله إن هذه العملية العسكرية جاءت بهدف البحث عن رفات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن المقبرة الموجودة قرب مستشفى ناصر في خان يونس "تعرضت للتجريف، ويظهر في المقبرة آثار آليات عسكرية إسرائيلية ثقيلة، فيما دمرت قبور وتضررت أخرى".
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، لـ"إرم نيوز"، إن "آليات الجيش الإسرائيلي هدمت السور الجنوبي للمستشفى، واقتحمت المجمع بعشرات الجنود والآليات".
وأضاف القدرة أن "جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي قامت بعمليات تجريف لمقبرة تضم جثامين شهداء فلسطينيين، لم يتمكن ذووهم من دفنهم في مقابر المدينة"، لافتًا إلى أن العملية الإسرائيلية استهدفت أيضًا خيام النازحين في باحات المستشفى.
وأشار إلى طلب الجيش الإسرائيلي نقل جميع المرضى إلى مبنى قديم في المستشفى، مؤكدًا أن ذلك يهدد حياة أعداد من المرضى خاصة الذين يتلقون العلاج في أقسام العناية المركزة.
وفي السياق، قال ممرض من داخل المستشفى إن الجيش الإسرائيلي استدعى جميع الطواقم الطبية والممرضين المتواجدين هناك.
وأشار الممرض في تصريح لـ"إرم نيوز" قبل أن ينقطع الاتصال معه، إلى أن الجيش الإسرائيلي اقتحم الطوابق العلوية في مبنى الطوارئ مصطحبًا كلابًا بولبسية، وقام بعمليات ترويع للمتواجدين هناك، قبل أن يجمع من بقي من النازحين والمرضى في مبنى واحد بالمستشفى.
وأضاف أن "قناصة من الجيش الإسرائيلي اعتلوا عددًا من مباني المستشفى ومباني أخرى مجاورة له".